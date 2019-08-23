شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي 6- 0 اطلع برة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي الأهلي فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بملعب برج العرب بالإسكندرية. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق القلعة الحمراء برباعية نظيفة. أبرز أحداث اللقاء.. الدقيقة 6.. صلاح محسن يسجل هدف التقدم مستغلا تمريرة حسين الشحات الدقيقة 19.. حسين الشحات يضيف الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة رائعة من قفشة Advertisements الدقيقة 39.. صلاح محسن يسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعد كرة بالعرض من أجايي الدقيقة 45.. أحمد فتحي يسجل الهدف الرابع من تسديدة قوية تسكن شباك اطلع برة نهاية الشوط الأول الدقيقة 46.. حسين الشحات يضيف الهدف الثاني له والخامس للأهلي عبر تسديدة قوية. الدقيقة 54.. حمدي فتحي يسجل السادس من تسديدة صاروخية الدقيقة 61.. حسين الشحات يسجل «هاتريك» بعدما راوغ المدافع ببراعة ووضع الكرة في المرمى

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