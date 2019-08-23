شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم الرأس الأخضر «3-صفر» بدورة الألعاب الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفوق منتخب مصر للكرة الطائرة «رجال» على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أشواط نظيفة، بالجولة الافتتاحية ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وحسم المنتخب الوطني اللقاء لصالحه بواقع 25-19 و25-20 و25-17 ليحقق انتصاره الأول بمنافسات الكرة الطائرة التي تضم كذلك المغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا.

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