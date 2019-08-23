تقارير.. نيمار ينتقل الى ريال مدريد

Advertisements الجمعة 23 أغسطس 2019 كتب على احمد كشف تقارير صحافية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيذهب إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements وقال لويس سانشيز ( التشيرنجيتو ) :" معظم الضغط في مشهد نيمار وضعه برشلونة على نفسه، وإذا غادر نيمار باريس فسوف يذهب لريال مدريد ". يذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن باريس سان جيرمان وافق على بيع نيمار إلى برشلونة بشرط واحد وهو إعارة لمدة سنة مع إلزامية الشراء مقابل 200 مليون يورو. Advertisements

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