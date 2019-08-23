زيدان يؤكد بقاء نافاس ويأمل في انضمام نيمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، معربا عن ثقته بأن نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده أمس «نافاس لاعب في ريال مدريد وله أهميته، لا أتوقع حدوث هذا الاحتمال، لم يقل لي إنه يريد الرحيل، ما يحدث في الخارج لا يمكننا التحكم به، إنه يرغب في البقاء واللعب هنا، وهو يعمل على ذلك، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لأي مدرب».

وشدد زيدان على أن نافاس كان وسيظل دائما لاعبا محترفا، وأضاف قائلا «سنخوض الكثير من المباريات وسوف أستعين به».

وأوضح زيدان أنه لا يحتاج إلى دعم مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، واستطرد قائلا «كيلور موجود هنا وأنا أفكر في الاحتفاظ به، لقد كان دائما يحقق نجاحات، كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب».

وأكمل «أرغب في الاستمرار معه في هذه المغامرة لأنني أعرف أنه سيساعد الفريق كثيرا هذا الموسم وسيكون منافسا كبيرا».

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وتطرق زيدان، كما جرت العادة في جميع مؤتمراته الصحفية إلى التحدث عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية انتقال هذا اللاعب الكبير لصفوف ريال مدريد، وقال «حتى الثاني من سبتمبر يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا أرغب في أن يأتي على الفور. كفوا عن توجيه مثل هذه الأسئلة».

وتابع «ما يقلقني هو مباراة بلد الوليد. الموجودون هنا يرغبون في البقاء وهذا هو أهم شيء. لديهم عقود وإمكانية للمشاركة في اللعب ويرغبون في أن تكون لهم أهميتهم في هذا الفريق».

ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه بلد الوليد اليوم في المرحلة الثانية للدوري الإسباني «الليجا».

وأعرب زيدان أيضا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبه الويلزي جاريث بيل في المباراة الأولى لريال مدريد هذا الموسم في الليجا، والتي فاز فيها 3 - 1 على منافسه سيلتا فيجو.

وأكمل قائلا «لقد قدم أداء دفاعيا كبيرا، عليه أن يستمر في السير على هذا الخط، هو والجميع، علينا أن ننمو بشكل أكبر من أجل تحقيق أشياء مهمة».

وألمح زيدان إلى أن التغيير الوحيد الذي طرأ على وضع بيل هو الاستقرار على استمراره بين صفوف ريال مدريد، وأوضح قائلا «أهم شيء هو رغبته في البقاء، بالفعل كان هناك الكثير من الصخب حول هذا الموضوع، ولكننا سنستعين به، لقد أظهر أنه لاعب مهم».

وعلى جانب آخر أكد زيدان أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز قد يحل بديلا للكرواتي لوكا مودريتش في مباراة فريقه أمام بلد الوليد.