لحظة بلحظة.. الأهلى 6 × اطلع بره 0 فى دورى أبطال أفريقيا (انتهاء الشوط الأول)...

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جدة - عمرو شويل يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره أطلع بره فى اياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى يستضيفها ملعب استاد برج العرب. ويقدم الخليج 365 خدمة لقرائه الكرام تغطية حية للمباراة التى تجمع بطل مصر والتى يتابعها عشاق الفريق فى كافة أنحاء العالم. وأعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام في السابعة من مساء اليوم. 46: حسين الشحات يسجل الهدف الخامس للنادى الأهلى. إنطلاق الشوط الثاني للمباراة.

نهاية الشوط الأول إنتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلى برباعية نظيفة ​45: الهدف الرابع للنادى الأهلى عن طريق أحمد فتحى. 45: الأهلى يحصل على ركنية من الجبهة اليمنى. 42: الأهلى يرفض تهدئة المباراة ويواصل هجومه على المرمى. 40: الأهلى يسجل الهدف الثالث عن طريق صلاح محسن من تمريرة أجايى. 36: تسديدة نارية لصلاح محسن من خارج منطقة الجزاء يحولها الحارس لركنية. 35: جونيور أجايى يسدد على مرمى أطلع بره تسديدة ضعيفة. 34: قفشة يضع أحمد فتحى أمام حارس أطلع بره والكرة تخرج بعيدة. 33: صلاح محسن يسقط مجدداً فى التسلل من هجمة كاد يسجل منها الهدف الثالث. 32: الأهلى يحصل على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها حارس أطلع بره. 30: حسين الشحات يحصل على الانذار الأول فى المباراة للتدخل العنيف مع لاعب أطلع بره. 26: خروج رامى ربيعى مصابا بالعضلة الخلفية ونزول أيمن أشرف. 25: صلاح محسن يتعرض للخشونة من قبل لاعبى أطلع بره والحكم يحتسب خطأ. 23: استسلام من لاعبو أطلع بره أمام هجمات الأهلى. 21: هدف ملغى لصلاح محسن بداعى التسلل. 19: حسين الشحات يسجل ثاني الأهداف للأهلى من تمريرة قفشة لتصبح النتيجة 2 / 0 .

هدف الأهلى الثانى

محمود متولى 17: محمود متولى يهدر انفراد تام لتسجيل الهدف الثانى. 16: حسين الشحات يحصل على خطأ من حدود منطقة الجزاء. 15: الأهلى يلجأ للهجوم العالى فى الربع ساعة الأولى وينجح فى التقدم بهدف صلاح محسن. Advertisements 13: متوكل عبد الكريم يمنع هجمة خطرة للأهلى عن طريق أحمد فتحى. 11: الأهلى ينهى أول هجمة للمنافس من منتصف الملعب. 09: الأهلى يسعى لتعزيز تقدمه من الجبهتين اليمنى واليسرى لكن دفاعات أطلع بره بدأت فى التمركز الجيد.

07: حسين الشحات يهدر فرصة من الجبهة اليسرى يحولها دفاع اطلع بره خارج الملعب. 06: صلاح محسن يسجل الهدف الأول من تمريرة محمود وحيد.

هدف الأهلى 05: الأهلى يحصل على الركنية الأول من الجبهة اليمنى من تمريرة سحرية لفتحى من محمود متولى. 03: حسين الشحات يقع فى التسلل الأول من وسط الملعب. 02: الأهلى يفرض سيطرته على وسط الملعب 01: الأهلى يبدأ الهجوم مع الدقيقة الأولى والكرة تخرج خارج المرمى من أجايى. 00: انطلاق المباراة

النادى الأهلى طه اسماعيل يتحدث عن مدرب الأهلى الجديد: من الصعب تعيين مدير فنى خلال المرحلة الحالية. الأهلى يبدأ عملية الاحماء وسط تشجيع جماهيرى كبير.. وصول فريق الأهلى لملعب المباراة.

وصول الأهلى

وصول الأهلى

وصول الأهلى

وصول الأهلى وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن.

تشكيلة الأهلى ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو. كان الاهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الاحد قبل الماشى.

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