رياضة | نادي ألميريا يُعلن عن تاسع صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي ألميريا يُعلن عن تاسع صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ألميريا الإسباني الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تاسع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد ألميريا مع اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا، حيث تُعدّ هذه الصفقة التاسعة للفريق هذا الموسم بنظام الإعارة مع خيار الشراء.

يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.