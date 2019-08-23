رياضة | عاجل.. الكشف عن موقف نجوم ريال مدريد من التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موقف نجوم ريال مدريد من التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف لاعبي ريال مدريد الإسباني، من تعاقد النادي الملكي، مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

وقال الصحفي الإسباني، خوسيه لويس سانشيز: "غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بوصول نيمار، هم على علم بأنه سيكون الأعلى أجراً في الفريق".

وأضاف لويس سانشيز مؤكدًا: "غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بوصول نيمار، هم على علم بأنه سيكون الأعلى أجراً في الفريق".