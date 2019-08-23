مادة سامة تهدد مشروع ديفيد بيكهام الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مشروع النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا المعتزل، لتشييد ملعب لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، يواجه عدة مصاعب.

ووفقا لصحيفة “ميامي هيرالد” فإن مشروع بناء الملعب تعرض لعثرة جديدة بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من عناصر كيميائية مثل الزرنيخ “الذي يصبح ساما عند حد معين”، في الأرض المقرر تشييده عليها.. مشيرة إلى أن التحليلات تثبت أن مستويات تلوث الزرنيخ، تبلغ ضعف الحد القانوني.

ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق، كان يرغب في تشييد الملعب ليصبح ملكا للنادي، بعد أن لعب خلال الموسمين الماضيين في فورت لودريديل على بعد 40 كلم من شمال ميامي.

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بيكهام يسعى لتشييد ملعب يتسع لـ28 ألف متفرج باستثمارات قيمتها نحو مليار دولار، وسيضم أيضا متاجر وفنادق ومكاتب ضمن أشياء أخرى.

العينات التي تم أخذها من الأرض، كشفت عن وجود عناصر تمثل “خطرا جسديا” وفقا للتقرير.

يذكر أن بلدة ميامي ديد اضطرت في 2014 لإغلاق عدد من الحدائق نتيجة لوجود آثار مواد مسرطنة من الزرنيخ والمعادن الثقيلة مثل الرصاص قادمة من محارق القمامة.