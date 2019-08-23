رياضة | صدمة كبرى لجماهير ليفربول بشأن "أليسون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى لجماهير ليفربول بشأن "أليسون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير ليفربول صدمة جديدة بشأن حارس الفريق البرازيلي أليسون والذي يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها في افتتاح البريمير ليج.

وقال أتربيرج، مدرب حراس ليفربول:" في تصريحات صحيفة "ميرور" البريطانية: "أليسون يواصل العلاج والتأهيل كل يوم، ويحاول تحسين حالته".

وأضاف: "إنه يقوم ببعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ولكن دون استخدام ساقه".

وتابع مدرب حراس ليفربول: "الوضع صعب لكن يجب أن نتطلع خطوة للأمام، وأن نحول الأمور السلبية إلى إيجابية".

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وواصل: "موعد عودة أليسون؟ لم يمنحنا الأطباء وقتًا محددًا، لأن من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي".

وأتم: "هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

وكان أليسون تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البرازيلي قد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.