رياضة | موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. وبتروسبورت يحتضن المواجهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر.. وبتروسبورت يحتضن المواجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الأساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.

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