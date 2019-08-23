شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف موعد ظهوره بالزى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى الزمالك موعد ظهور الفريق الكروى الأول فى النادى بالزى الجديد خلال الموسم الحالى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها فى إياب الدور التمهيدى لبطولة افريقيا للأندية الأبطال وذلك بعد فوز الفريق فى الذهاب بنتيجة 7 / صفر فى المباراة التى استضافها ملعب استاد برج العرب.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق أن الزمالك سيكشف خلال شهر ديسمبر المقبل عن التصميمات الجديدة التى سيظهر بها الفريق فى العام الجديد.

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أضاف أمير مرتضى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الزمالك استقر على الاستمرار مع نفس الشركة التى تورد ملابس الفريق بعدما لاقى الزى الحالى ترحيباً شديداً من قبل الجماهير وكافة المحبين لنادى الزمالك".

وقال المشرف العام على الفريق ان الزمالك يسعى الى الاستمرار مع الشركات العالمية الكبرى رغم الظروف الصعبة التى تواجه تلك الشركات فى مصر بسبب تسويق منتجاتهم بالشكل الأمثل.

وعن التصميمات الجديدة أكد أمير مرتضى أنها ستلقى استحسان الجميع بما يتماشى مع إمكانات النادى وتاريخه الكبير فى الكرة المصرية والأفريقية.