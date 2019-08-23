تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية، لمناقشة الميزانية، آواخر شهر أكتوبر المقبل. آواخر شهر أكتوبر المقبل. أكد مصدر باتحاد الكرة أنه لا يمكن إلغاء الاجتماع السنوي للجمعية العمومية خاصة وأنه منصوص عليه في لائحة النظام الأساسي من أجل عرض ما قدمه اتحاد الكرة خلال السنة الأخيرة. الاجتماع السنوي للجمعية العمومية خاصة وأنه منصوص عليه في لائحة النظام الأساسي من أجل عرض ما قدمه اتحاد الكرة خلال السنة الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يدرس إقامة اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.