رسميًا .. برج العرب يستضيف مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر، بملعب برج العرب في الإسكندرية يوم 28 أغسطس الجاري. نهائي كأس مصر، بملعب برج العرب في الإسكندرية يوم 28 أغسطس الجاري. قال عامر لـ "الوفد"، إن الأمن وافق على نقل المباراة من ملعب السلام، موضحًا أن اللقاء سيحضره 150 مشجعًا، حيث تقرر تخصيص 75 دعوة لكل نادٍ.

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