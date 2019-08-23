شكرا لقرائتكم تعرف على منافسات اليوم الرابع من دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم ،الجمعة، منافسات اليوم الرابع من دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 اغسطس الجارى بمشاركة البعثة المصرية .

ويخوض لاعبى المنتخبات المصرية عدة منافسات فى مختلف الألعاب حيث يخوض منتخبات السلة 3X3 منافسات ربع نهائى البطولة وفقا لما يحدده نتائج اليوم السابق كما يلعب منتخب الملاكمة منافسات الفردى رجال وكذلك الرماية رجال وسيدات وفى البلياردو السنوكر يلعب فيها عبد الرحمن عبد الله منافسات فردى الرجال امام التونسى محسن نيفاتى ويكمل لاعبى منتخب السباحة منافساتهم فى البطولة حيث يصل عددهم الى 16 لاعب ولاعبة ، وفى تنس الطاولة يستأنف منتخبى الرجال و السيدات منافسات الفردى و الفرق ، وفى التايكوندو يستكمل الفراعنة منافسات الفردى رجال وسيدات بمختلف الاوزان .

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وعلى مستوى الكرة الطائرة فيلتقى المنتخب مع الرأس الأخضر فى افتتاح مشواره بالبطولة .

يذكر ان مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بعد تحقيق 30 ميدالية مقسمة الى 8 ذهبيات و 12 فضية و 10 برونزيات .