ستاد الإسكندرية يقترب من استضافة وديتي المنتخب الأوليمبي والسعودية

اقترب ستاد الإسكندرية، من استضافة وديتي منتخب مصر الأوليمبي مع السعودية يومي 7 و10 سبتمبر المقبل، استعدادًا لبطولة

أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 التي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويفاضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب بين الإسكندرية والسويس والإسماعيلية لاختيار مكان إقامة المباراتين لكن يبقى ستاد الإسكندرية هو الأقرب لاستضافة الوديتين.