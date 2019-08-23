رياضة | تقارير: ريال مدريد يعلن عن ضم نيمار رسميا في هذا التوقيت!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ريال مدريد يعلن عن ضم نيمار رسميا في هذا التوقيت! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تطور مفاوضات ريال مدريد مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال بيبي استرادا محلل برنامج "التشيرينجيتو": "ريال مدريد سيغلق صفقة نيمار يوم الأربعاء المقبل أو الخميس على أقصى تقدير بعد مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان".

وارتبط اسم نيمار بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لكن تبدو الأمور معقدة للغاية لرغبة باريس في الحصول على أموال ضخمة مقابل التفريط في البرازيلي.