شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفين.. العالمي يستهل دفاعه عن اللقب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على الصاعد حديثا للأضواء فريق ضمك بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

سجل هدفي العالمي، البرازيلي جوليانو (د:23)، والمغربي عبدالرزاق حمدالله (د:45).

بدأ الشوط الأول بضغط نصراوي في ملعب خصمه، لكن العشوائية والتسرع أضاعا على النصر التسجيل المبكر، لتأتي أول فرصة خطيرة للنصر (د:12)، بعد رأسية حمدالله التي تلقاها من اللاعب عبدالرحمن العبيد، بيد أن الحارس رحماني تصدى لها، أعقبها المغربي نور الدين مرابط بكرة (د:17) اعتلت العارضة، قبل أن يتمكن جوليانو من تسجيل الهدف الأول (د:23)، بعد جملة فنية مميزة، من حمدالله في عمق دفاع ضمك، ليجد موسى نفسه منفردا، ويعرضها لجوليانو الذي أسكن الكرة في الشباك.

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وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها للاعب النصر عبدالرزاق حمدالله، بعد الرجوع للفار إثر وقوع اللاعب في موقف تسلل ببداية الهجمة، ليعود حمدالله ويسجل الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة مستثمرا عرضية مرابط المميزة.

ولم يأت الشوط الثاني بجديد، بعد أن تواصلت السيطرة النصراوية وأضاع مهاجموه أكثر من فرصة محققة للتسجيل. في المقابل كان حضور الضيف ضعيفا فنيا حيث لم يخلق سوى هجمات محدودة لم يتعامل معها المهاجمون بشكل مثالي، لتنتهي المباراة بفوز نصراوي في مستهل المشوار.

وفي مواجهة ثانية، سقط الأهلي في فخ التعادل أمام الصاعد حديثا العدالة بهدف لمثله في المواجهة التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. ولم تظهر المواجهة بالشكل المأمول لاسيما من صاحب الأرض الذي بدا عليه التأثر بالخروج الآسيوي، فيما حقق العدالة نقطة ثمينة في أول ظهور له في دوري المحترفين.

تقدم الأهلي أولا عن طريق دانييل أليكستش، فيما عادل النتيجة للضيف سيسي قبل نهاية المواجهة بدقيقتين.