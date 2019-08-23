شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل للمجانين: اقتدوا بجماهير العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، أن الهاشتاقات التي تحرض الجماهير على العزوف عن حضور المباريات مغرضة وليست من ديدن الأهلاويين المعروفين بانتمائهم لناديهم.

مشدداً على جماهير ناديه، بالسير على خطى جارهم الاتحاد حينما كان لجمهوره أثر قوي في عودة الفريق بعد أن ساهم بحضوره المتزايد مباراة تلو أخرى في رفع روح اللاعبين والشد من أزرهم.

وأوضح مشرف الأهلي في تصريحات عقب المواجهة التي خرج بها الفريق الأول متعادلا أمام العدالة، أن الفريق يعاني من نواقص عدة على المستوى العناصري حيث كان القرار بين خيارين بشأن المحترف السابع إما بالتعاقد مع صانع ألعاب أو ظهير أيسر، إلا أن المدرب أصر على جلب ظهير أيسر مكتفيا بالعناصر الموجودة في وسط الميدان.

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وأضاف: «نحن الآن في طور المفاوضات مع محترف برازيلي في مركز الظهير الأيسر وأؤكد للجميع أن جميع الأجانب الموجودين حاليا من اختيار المدرب».

وعن مدى رضاه عن المدرب وما تحقق خلال المباريات الماضية، أوضح أنهم لن يتخذوا قرارا متعجلا في هذا الجانب، إلا أن كافة الأمور مطروحة على الطاولة.

ورفض فكرة وجود أي خلاف بين المدرب واللاعب عمر السومة، مشيرا إلى أن عدم وجوده في التشكيلة الأساسية يعود لغيابه عن 3 حصص تدريبية الأسبوع الماضي بسبب وجوده في الكويت.