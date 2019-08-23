شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبتا» تحصي تحركات لاعبي دوري المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيعها عقدا مع شركة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصاءات الرياضية

وستقوم الشركة بتوفير بيانات وأرقام تفصيلية عن مشاركات وأداء اللاعبين خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع تقديم رصد دقيق لتفاصيل المباريات. وتعتبر شركة «أوبتا» من أهم الشركات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا المحتوى، وسيسهم هذا المشروع في توفير أكبر قدر من المعلومات والأرقام الموثقة التي يمكن أن تفيد الأجهزة الفنية للفرق للوقوف على مستوى أداء اللاعبين، إلى جانب تزويد وسائل الإعلام المختلفة بما تحتاجه من معلومات وبيانات تخص الدوري.

وسيتمكن المشجع من متابعة أرقام وإحصاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن طريق جميع منصاته الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الرابطة.