شكرا لقرائتكم طنطا يعرض ثلاثي الفريق للإعارة خلال الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا عرض الثلاثى حسين رمضان وإسلام عماد وخالد أبوزيادة للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. يذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة وإيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي "تحت السن" ومحمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و "جون أيفيري" مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

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