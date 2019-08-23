ليفربول مرشح للوقوع في "مجموعة الموت" مع الريال والإنتر بدوري الأبطال

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يواجه نادي ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا خطر الوقوع بـ "مجموعة الموت" في دور المجموعات، وذلك بسبب التصنيف الجديد للأندية وتوزيعها على أربعة مستويات بداية من الموسم الجاري (2019-2020).

وكان الاتحاد الأوروبي قدد حدد يوم الخميس موعداً لإجراء قرعة دور المجموعات بإمارة موناكو الفرنسية، حيث تم توزيع الأندية على أربعة مستويات بحسب نتائجها في المواسم الماضية ، و هو التصنيف الذي أثر على ترتيب بعض الأندية جراء التعديلات التي اعتمدها الاتحاد القاري ، مما جعل نادي ريال مدريد الأكثر تتويجاً لقب البطولة، ينتقل من المستوى الأول إلى الثاني، لان التعديلات الجديدة منحت الاولوية في التواجد ضمن المستوى الأول لأبطال الدوريات الأوروبية الستة الكبرى (في إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا) وبطل مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (ليفربول و تشيلسي).

وبناء على نظام الاتحاد الأوروبي الجديد، فإن احتمالية ان تسفر القرعة عن نشوء عدة مجموعات حديدية، اصبح أمراً غير مستبعداً، بتواجد ثلاثة فرق قوية في أكثر من مجموعة .

هذا ويتوقع ان تكون المجموعة الأكثر صعوبة، هي التي تجمع ليفربول من المستوى الأول مع ريال مدريد الإسباني من المستوى الثاني و معهما إنتر ميلان الإيطالي من المستوى الثالث و هي الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا ، وستزداد المجموعة قوة و صعوبة في حال تواجد معهم نادي لايبزيغ الألماني، الذي يتألق من موسم لآخر.

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ومن اللافت للنظر بأن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد مشوار صعب في دور المجموعات، حيث وجد نفسه في "مجموعة الموت" مع أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي، ليتأهل بشق الأنفس إلى دور الستة عشر.

ولا يستبعد المراقبون إمكانية وقوع برشلونة الإسباني من المستوى الاول مع نفس المنافسين الذين وقع معهم الموسم الماضي في دور المجموعات، وهما توتنهام الإنكليزي من المستوى الثاني، وإنتر ميلان من المستوى الثالث، اما نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي فلن يتمكن من المشاركة في البطولة لهذا الموسم .

أما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وضع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هدفاً اساسياً لمشروعه الرياضي ، فقد يجد حلمه يتبخر بسبب قرعة دور المجموعات ، حيث من المرجح وقوعه في مجموعة معقدة و اكثر صعوبة و قوة من الموسم الماضي ، وذلك في حال تواجد في ذات المجموعة مع ريال مدريد أو اتلتيكو مدريد او توتنهام هوتسبير من المستوى الثاني و إنتر ميلان من المستوى الثالث او أياكس امستردام الهولندي (الذي لم يضمن تأهله لهذا الدور لخوضه الادوار التمهيدية).

و لا يقتصر خوف جماهير ليفربول وباريس سان جرمان حيال ما تسفر عنه القرعة ، ولكن يتعداه ذلك لجماهير بايرن ميونيخ الألماني و مانشستر سيتي و تشيلسي الإنكليزيان بسبب قوة منافسيهم المحتملين من المستوى الثاني و الثالث.