باريس سان جيرمان يعقّد إعارة نيمار بموقف متصلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تصلب في موقف باريس سان جيرمان خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة الى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضاً سخية للتنازل عن نجمه. وبحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية فإن برشلونة مستعد لدفع 160 مليون يورو لضم نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليونا صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي لكن سان جيرمان رفض عرض النادي الكاتالوني. وأضافت الصحيفة الإسبانية «المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جيرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة».

أما «الموندو ديبورتيفو»، فتطرقت الى أرقام مماثلة: إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الإعارة ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا بعد موسمين.

في المقابل، كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية «تقدم ريال مدريد بالعرض التالي: 100 مليون يورو بالاضافة الى ثلاثة لاعبين» مشيرة الى الويلزي غاريث بايل، الكولومبي خاميس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت ان سان جيرمان رفض هذا العرض وقالت في هذا الصدد «القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية». وتطرقت «ليكيب» كما «موندو ديبورتيفو» الى امكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون ان تشير الى جدية النادي الإيطالي.

يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من سبتمبر المقبل.