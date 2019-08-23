"ميسي اليابان" خارج خطط زيدان

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"ميسي اليابان" تاكيفوسا كوبو

أعار ريال مدريد الإسباني لاعب وسطه الهجومي الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ"ميسي اليابان"، إلى ريال مايوركا، بحسب ما أعلن الناديان الإسبانيان الخميس.

وكان بطل أوروبا قد تعاقد مع كوبو من نادي أف سي طوكيو في يونيو الماضي، لكنه سيسمح لابن الثامنة عشرة عاما باكتساب الخبرة في صفوف مايوركا.

وكتب ريال مدريد في بيان: "اتفق ريال مدريد وريال مايوركا على نقل تاكيفوسا كوبو بالإعارة هذا الموسم حتى 30 يونيو 2020".

وأضاف مايوركا أن كوبو "أحد أبرز المواهب في عالم كرة القدم، ويتميز بجرأته وإمكانياته العالية مع الكرة. ويتحدث كوبو الإسبانية بطلاقة بعد صعوده من أكاديمية برشلونة، ومثل اليابان بعمر الثامنة عشرة".

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وسيتدرب كوبو مع زملائه الجدد للمرة الأولى الجمعة، عشية خوض مايوركا مباراته الثانية هذا الموسم في الدوري على أرضه ضد ريال سوسييداد، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وحصل كوبو على لقب "ميسي اليابان" بعد انضمامه إلى أكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد إلى اليابان عام 2015، إثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من أن اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدماته بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويا، بحسب وسائل إعلام يابانية.