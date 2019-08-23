شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الأهلى حصل على 40 سيرة ذاتية لمدربين و يتم المفاضلة بين 5... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الأهلى، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، حصلت على أكثر من 40 سيرة ذاتية لمدربين، وتم تنقيتهم حتى وصل عددهم إلى 5 مدربين فقط.

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و أفاض القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلى"، نحن نبحث عن مدرب بكتالوج مانويل جوزيه ونتمنى اننا نجد نفس الشخصية فى المدرب الجديد وينجح فى اخراج الافضل من اللاعب .

وكان الأهلى أنهى تعاقده مع مديره الفنى مارتن لاسارتى عقب الخساة من فريق بيراميدز، والخروج من مسابقة كأس مصر .