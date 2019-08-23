شكرا لقرائتكم عدلى القيعى للجنة اتحاد الكرة المؤقتة: لا تتأثروا بمواقع التواصل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أنه يرغب من اللجنة المؤقتة التى سوف تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم التعامل والتأثير بمواقع التواصل الاجتماعى "السوشيل ميديا"، ويجب أن نبعد عن التراشق عبر السوشيال ميديا.

وأوضح عدلى القيعى خلال تقدميه برنامج "ملك و كتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلى"، سيتم اختيار المدير الفنى لمنتخب مصر الأول خلال الأسبوع الحالى.

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اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.

واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، وأحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

وأكد الاتحاد الدولى لكرة القدم، عبر موقعه الرسمى، أن أعضاء اللجنة المؤقتة لا يحق لها الترشح على أى منصب فى الانتخابات المقبلة.