الاتحاد الفلسطينى يعلن استدعاء لاعب المصرى لمواجهة أوزبكستان

صرح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الخميس، بقائمة اللاعبين الأقدر للمشاركة بالمعسكر التدريبي الذي سيبدأ الأحد القادم، حيث يستعد منتخب فلسطين للقاء أوزبكستان في الخامس من سبتمبر القادم على ملعب “فيصل الحسينى”، خلال التصفيات المزدوجة لكأس آسيا في الصين 2023 وكأس العالم 2022.

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وحسبما أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، شهدت القائمة وجود 6 محترفين أبرزهم محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كلاً من:

رامى حمادة، محمد يامين، نعيم أبو عكر، مصعب بطاط، موسى فيراوي، وليد قنبر، عبد الله جابر، أحمد قطميش، عبد اللطيف البهداري، محمد أبو مياله، موسى سليم، أحمد زريقي، هيثم خير الله، محمد درويش، سامح مراعبة، أحمد أبو خديجة، توفيق أبو حماد، إسلام البطران، محمد باسم،خالد سالم، محمود أبو وردة، شادي شعبان، ياسر حمد، صالح شحادة، محمود وادي، عدي الدباغ، تامر صيام ونظمي البدوي.