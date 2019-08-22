شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من حسم صفقة المهاجم الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو النادى الأهلى من ضم مهاجم إفريقى، وقيده فى القائمتين المحلية والإفريقية، لتدعيم خط هجوم الفريق، وعلاج أزمة ضياع الفرص السهلة أمام المرمى، الأمر الذى كلف الفريق الخروج من بطولة إفريقيا، وكأس مصر، ومن قبلهما الخروج من البطولة العربية، فضلا عن خسارة بطولة إفريقيا الموسم المنقضى رغم بلوغ المباراة النهائية أمام الترجى التونسى. ويتكتم مسؤولو الأهلى على اسم الصفقة الجديدة، خصوصا أن هناك لاعبين فى دائرة اهتمام مسؤولى القلعة الحمراء، وسيتم عرضهما على المدير الفنى الجديد للفريق، لاختيار أفضلهما. وكان مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، قد شدد على ضرورة التعاقد مع رأس حربة صريح، ليحل أزمة ضياع الفرص السهلة أمام المرمى، مبديا عدم قدرة الثنائى وليد أزارو، وصلاح محسن، على القيام بهذا الدور، ولم يكتف لاسارتى بتوصيته فى الغرف المغلقة، وأعلنها خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة الفريق أمام بيراميدز، فى مباراة الكأس التى جمعتهما مؤخرا، وخسرها الأهلى وودع البطولة. وينتظر أن يعلن مسؤولو الأهلى عن الصفقة الجديدة، فور تولى المدير الفنى الجديد مهام منصبه. وباتت أيام وليد أزارو معدودة فى الأهلى، بعدما أبدى رغبته فى خوض تجربة الاحتراف فى إحدى الدوريات الأوروبية، وخصوصا الدورى الصينى، الذى كلف وكيله بالبحث له عن عرض خلاله، خصوصا أنه تلقى عرضا سابقا من أحد الأندية الصينية، ولم تتم الموافقة عليه وقتها بسبب رغبة مسؤولى الكرة فى الأهلى عدم التفريط فيه والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق.

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من ناحية أخرى، أبدت إدارة الكرة فى الأهلى تمسكها بوجود جونيور أجايى، ضمن صفوف الفريق، بسبب قدراته الفنية والبدنية العالية، وقدرته صناعة الفارق فى الأوقات التى يشارك خلالها.

فيما تتجه النية لدى إدارة الكرة لقيد سعد سمير، ضمن الأربع أفراد المتبقيين فى القائمة المحلية، وينتظر مسؤولو القلعة الحمراء التقرير النهائى للجهاز الطبى للفريق، لتحديد موقفه النهائى من القائمة، خصوصاً أن سعد سمير من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الفريق، والتى يسعى إليها الجميع داخل الأهلى، خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى، سلم مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للفريق، تقريره الفنى عن الفترة التى قضاها مع الفريق، لإدارة الكرة بالنادى، وفقا للمعمول به داخل الأهلى، عند رحيل أى مدير فنى. واشتمل التقرير على رؤيته الشاملة عن أسباب الخروج من بطولة كأس مصر، على يد بيراميدز، بسبب النقص فى خط هجوم الفريق، وكذلك تقييم لكل لاعب من العناصر التى لم يتم قيدها فى قائمة الـ٢٦ لاعبا التى أرسلت لاتحاد الكرة، وينتظر أن تبدأ إدارة الكرة بالنادى الأهلى مناقشة التقرير الفنى للاسارتى، للوقوف على أسباب السلبيات التى عانى منها الفريق مؤخراً وأدت لخروجه من الكأس على يد بيراميدز، ووضعها أمام المدير الفنى الجديد للأهلى، والذى سيتولى المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى تكون كافة الأمور واضحة أمام عينه، ليتثنى له البدء من حيث ما انتهى إليه مارتن لاسارتى، فيما دخل خوان خسيوس البرتغالى ضمن المرشحين لتدريب الفريق.