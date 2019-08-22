‏⁧‫ديوكوفيتش‬⁩ و ⁧‫فيدرر‬⁩ في نصف واحد بقرعة ⁧‫أميركا المفتوحة‬⁩

ستكون مواجهة نوفاك ديوكوفيتش وروجر فيدرر محتملة في الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن أوقعتهما القرعة في نفس النصف اليوم الخميس مما ينذر بتكرار نهائي ويمبلدون.
وسيبدأ ديوكوفيتش، الذي أنقذ نقطتين لحسم المباراة في نادي عموم انجلترا ليحرم فيدرر من رقم قياسي بنيل اللقب التاسع بالبطولة المقامة بملاعب عشبية، حملته في أمريكا بمواجهة المصنف 76 روبرتو كاربايس قبل صدام محتمل مع الأمريكي سام كويري في الدور الثاني.
ويفتتح المصنف الثالث فيدرر، الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في فلاشينج ميدوز في 2008، مشواره نحو اللقب 21 في البطولات الأربع الكبرى أمام لاعب صاعد من التصفيات.
أما المصنف الثاني رفائيل نادال، الذي خسر من فيدرر في قبل نهائي ويمبلدون، فيلعب ضد الاسترالي جون ميلمان في الدور الأول على الملاعب الصلبة بالبطولة التي تنطلق يوم الاثنين.
ووصل ميلمان إلى دور الثمانية في أمريكا المفتوحة العام الماضي بعد التغلب على فيدرر في دور 16.
ويمكن أن يلتقي نادال، البطل ثلاث مرات في نيويورك، مع بطل 2014 مارين شيليتش في الدور الرابع.
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