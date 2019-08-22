برشلونة في مواجهة ريال بيتيس.. أول اختبار حقيقي لجريزمان في كامب نو

يقود النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، فريقه برشلونة خلال مواجهة ريال بيتيس الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
ويعاني جريزمان من الضغط كبير في ظل التحديات التي يواجها لإثبات نفسه مع برشلونة بعد أن تألقه مع أتلتيكو مدريد خلال السنوات الماضية.
كما ستكون المباراة القادمة لبرشلونة
ويغيب العديد من نجوم برشلونة أمام ريال بيتيس بسبب الإصابة على رأسهم ليونيل ميسيولويس سواريز وعثمان ديمبلي.
ومع هذه الإصابات سينصب التركيز على جريزمان في ظهوره الأول في كامب نو منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو في ظل حاجة برشلونة إلى الانتصار.
وخسر برشلونة 0-1 في الجولة الافتتاحية لأول مرة في 11 عاماً، وتعرض لضربة في خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز والجناح عثمان ديمبلي وغيابهما لشهر على الأقل بسبب مشكلات عضلية.
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