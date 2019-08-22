رياضة | باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يزف بشرى سارة لبرشلونة في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني دفعة قوية في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتبت RMC الإذاعة الإسبانية أن باريس سان جيرمان منفتح على خيار الإعارة مع برشلونة بعدما رفض النادي العرض الأول والثاني في الفترة الماضية.

وكتبت الاذاعة: بعد رفض ليوناردو جميع العروض التي قدمها البرسا من اجل نيمار ، الان PSG منفتحة على خيار الاعارة شريطة الحصول على مبلغ (مجموعة) يصل الى 200 مليون يورو،