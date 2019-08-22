شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعير الياباني كوبو إلى مايوركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقل الياباني تاكيفوسا كوبو لفريق ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم، على سبيل الإعارة من ريال مدريد في الموسم الحالي، وذلك حسبما أعلن كلا الناديين يوم الخميس.

وكان كوبو / 18 عاماً / وضع بصمته على المباريات الاستعدادية للريال، وسيحظى بفرصة إثبات ذاته في الدوري الإسباني، بعدما انضم للفريق هذا الصيف قادماً من طوكيو الياباني.

وذكر الريال في بيان له: ريال مدريد وريال مايوركا توصلا إلى اتفاق يقضي بإعارة تاكيفوسا كوبا لهذا الموسم، حتى 30 يونيو من عام 2020.

وسبق لكوبو أن لعب في أكاديمية برشلونة الإسباني بين عامي 2011 و2015، لكنه غادر إلى طوكيو بعد ثبوت خرق النادي الكتالوني لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما يتعلق بسياسة ضم اللاعبين الشباب.