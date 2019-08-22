مدرب أستون فيلا: المحمدي استحق التجديد وأثبت نفسه في الكرة الانجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف ديان سميث المدير الفني لأستون فيلا عن 6 أسباب دفعت النادي إلى قرار تجديد عقد لاعبه أحمد المحمدي، قائلًا أن قائد المنتخب المصري تتوافر فيه صفقات خاصة.

وقال ديان سميث في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "برمينجهام ميل" عن التجديد للمحمدي: "هو مقبل على العام الأخير في عقده، ومن الهام للغاية بالنسبة لنا أن تكون هناك استمرارية في عقود اللاعبين."

وتابع: "(المحمدي) يستحق تجديد التعاقد بفضل الأداء الذي ظهر به، وهو الشيء الذي يستحق كل لاعب أن يحصل على عقد جديد بفضله."

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وأضاف: "لقد شارك بفاعلية في مسيرة 10 انتصارات متتالية في نهاية الموسم الماضي من أجل التأهل إلى (بلاي أوف)، وإذا كنت قائدًا لمنتخب مثل مصر، يجب أن تكون لاعب بصفات شخصية محددة."

وواصل: "لقد عبر عن نفسه داخل الفريق، وعلى مستوى كرة القدم الانجليزية، وهو لاعب يستحق التقدير ويستحق التواجد داخل الفريق."

وبدأ أحمد المحمدي مسيرته مع الكرة الانجليزي في موسم 2010-2011 عبر بوابة سندرلاند، ثم انتقل إلى هال سيتي ومنه إلى أستون فيلا.