الان تتابع الغرامات بالآلاف.. “اتحاد كرة” القدم يعتمد التعديلات الجديدة للائحة الانضباط والأخلاق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 23 دقيقة - 7:05 م, 22 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعديلات الجديدة للائحة الانضباط والأخلاق. Advertisements

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