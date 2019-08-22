شكرا لقرائتكم تفاصيل تطبيق تقنية الـVAR فى الدوري المصري مقابل مليون دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على خطوات تطبيق تقنية الفيديو "VAR " فى الدوري المصري بالموسم الجديد.

وناقشت اللجنة الخماسية مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي، خلال جلسة أمس خطوات تطبيق التقنية، حيث سيتم إستئجار الأجهزة الخاصة بها من خلال إحدى الشركات العالمية مقابل مليون دولار ما يعادل 17 مليون جنيه مصرى.

ويصل مندوب من الفيفا إلى القاهرة الأحد المقبل، لعقد جلسة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

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وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى العام الجديد الذى ينطبق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وكشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365"، إنه تمت إتصالات خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة والفيفا من أجل تطبيق التقنية، ورد الفيفا بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.

تابع أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى بداية من شهر نوفمبر المقبل، وإذا لم يتم اللحاق سيتم تطبيقه بداية من الدور الثانى.

أضاف أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية الفار خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين قبل تطبيق تقنية الفيديو.

كان النادى الأهلى طالب اتحاد الكرة مؤخرا بتطبيق تقنية الفيديو وتحديدا عقب مباراة بيراميدز الأخيرة فى الكأس.