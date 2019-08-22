رياضة | اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة بيراميدز والحرس في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب مباراة بيراميدز والحرس في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات اقامة مباراة بيراميدز امام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كاس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بترو سبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب. وفى حالة انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتا اضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور اولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.

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