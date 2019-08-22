رياضة | رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع السنغالي سليمان دوكارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتفاق يتعاقد مع السنغالي سليمان دوكارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الاتفاق، اليوم الخميس، رسميا مع اللاعب السنغالي سليمان دوكارا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" "السنغالي دوكارا وقع على عقود انضمامه للفريق لمدة موسمين، مع خيار التجديد لموسم ثالث في صفقة انتقال حر". وكان سليمان دوكارا قد شارك مع فريقه التركي في 27 مباراة في الموسم الماضي، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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