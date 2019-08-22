رياضة | رئيس الاتحاد الليبي يزور الجبلاية

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قام السيد عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بزيارة مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة لتقديم الشكر للنائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بعدما قدم الاتحاد كل التسهيلات للمنتخبات والفرق الليبية التى اختارت الملاعب المصرية لاقامة مبارياتها الدولية عليها .



كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية المصرية لما تقدمه من تسهيلات لتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر من خلال المطارات وتأمين المباريات التى طرفها الجانب الليبى.



وصرح ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد ان مصر بقيادتها السياسية هى الحاضنة لكل الشعوب العربية والإفريقية.