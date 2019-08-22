رياضة | محمد فضل الله : اللوائح تتيح لكهربا الانتقال إلى أي فريق والزمالك أمامه فرصة للحصول على حقوقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فضل الله : اللوائح تتيح لكهربا الانتقال إلى أي فريق والزمالك أمامه فرصة للحصول على حقوقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية عن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، بعد إصدار الفيفا بطاقة مؤقته للاعب من اجل المشاركة في المباريات.

وقال فضل الله في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي : بعد إصدار بطاقة مؤقتة لكهربا من الفيفا يحق له الانتقال إلى اي فريق في العالم، بموافقة ناديه الجديد، في فترة الانتقالات الحالية او القادمة.

وأضاف : قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية والمحلية سقط، ولا قيمة له خلال الوقت الحالي بعد إصدار الفيفا بطاقة مؤقته للاعب، ولكن الزمالك لابد من ان يرفع قضية للفيفا للحفاظ على حقوقه، بالإضافة الى تقديم كل المستندات التي تثبت احقيته في كهربا.

وتابع: اللاعب الان طبقا للقانون ملك للنادي البرتغالي، لحين فض النزاع بين الزمالك واللاعب، وفي حالة إثبات احقية الزمالك في كهربا سيتم إيقافه في مدة من ٤ إلى ٦ شهور بالإضافة الى حصول مجلس الزمالك على تعويض مادي تحدده المحكمة