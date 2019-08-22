رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الفرنسي، فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي قد لحقت به مؤخرًا .

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ميندي شارك في تدريب ريال مدريد، والذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، اليوم، وشارك فيرلاند مندي في المران الجماعي للفريق بالكامل، في إطار استعدادات النادي الملكي، لمواجهة نظيره بلد الوليد، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني .

وواصلت الصحيفة الإسبانية، أن ماريانو دياز تدرب في الصالة الرياضية، بينما واصل إيدين هازارد وماركو أسينسيو ورودريجو جوس وإبراهيم دياز تعافيهم من الإصابة.