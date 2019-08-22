ليفربول يعلن عن خطة لإعادة تطوير ملعب أنفيلد تستوعب أكثر من 60.000 مشجع

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

أعلن نادي ليفربول عن عزمه السماح للخطط الحالية لإعادة تطوير ملعب Anfield من أجل تقديم طلب جديد مطور بشكل كبير والذي سيصل سعة الاستاد إلى أكثر من 60،000.



تم وضع خطط لإعادة تطوير جانب نهاية شارع Anfield Road على الأرض - وهو الموقف المقابل لـ Kop الذي يضم مؤيدين محليين وخارجيين - لبعض الوقت ، لكن تم تعيينهم فقط لرؤية إضافة 4000 مقعد جديد.

ستنتهي صلاحية التخطيط لهما في الشهر المقبل ، مما سيسمح للنادي بعد ذلك بتقديم خطط جديدة أكثر طموحًا والتي ستزيد قدرتها نحو تلك التي تتمتع بها أكبر الملاعب في البلاد.

يمكن أن يستضيف أنفيلد حاليًا 54،074 مشجعًا ، لكن النادي يشهد طلبًا غير مسبوق على التذاكر بعد خوضه للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ودفع مانشستر سيتي إلى الدرجة الممتازة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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عزم أصحاب مجموعة Fenway Sports Group الآن على رؤية أنفيلد تعكس الوضع الجديد للنادي ، ويرغبون في إضافة مبلغ الـ 110 ملايين جنيه إسترليني الذي ينفقونه على إعادة تطوير الجناح الرئيسي الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2016.

وقال رئيس عمليات ريدز ، آندي هيوز: "إن التقدم الذي تم إحرازه خلال دراسات الجدوى المستمرة قد أدى بنا إلى أن نكون في وضع يسمح لنا بإسقاط تصريح التخطيط التفصيلي.

"نحن ملتزمون بالعمل مع السكان المحليين ، ومسؤولي التخطيط وغيرهم حيث نركز الآن على التفاصيل الكامنة وراء أي إعادة تطوير مقترحة لـ Anfield Road.

"طوال هذه العملية ، أوضحنا أن هدفنا هو إيجاد أفضل حل ممكن لطريق أنفيلد وهذا ما زال كذلك".

يتم الآن تعيين النادي على التواصل مع مجتمع Anfield وأصحاب المصلحة الرئيسيين بمجرد طرح الخطط الجديدة للنظر فيها.