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نافاس يتقدم بطلب الرحيل عن ريال مدريد

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Ahmed Deeb 0 تبليغ

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس تقدم بطلب للرحيل عن الإسباني.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن نافاس لا يشعر بالسعادة في النادي الملكي بعد تراجع دوره مع الفريق.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال في أكثر من مناسبة أن البلجيكي تيبو كورتوا سيبقى الحارس الأساسي للفريق وهو ما أثر بالسلب على نافاس.

وكان نافاس قريباً من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكن الصفقة لم تكتمل. وقد يضطر ريال مدريد للبحث عن حارس مرمى جديد تحسباً لرحيل نافاس، بحسب ما ذكرته ماركا. 

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