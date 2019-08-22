وزير الرياضة يشهد إنطلاق فعاليات إفتتاح منتدى الشباب في المنطقة العربية بتونس

شهد صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى الشباب في المنطقة العربية، والذي يقام في الجمهورية التونسية خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ أغسطس بحضور وزيرة شئون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والافارقة.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي أننا فى مصر نعمل فى ضوء رؤية القيادة السياسية التى تدرك جيدا أهمية

دور الشباب وتعمل على تعظيم امكاناتهم وقدراتهم مما يجعلهم شريك أساسي ومساهم فى تحقيق النهضة الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى شتى المجالات،مشيراً أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى آلاف المبادرات الشبابية فى شتى مجالات التنمية المجتمعية.

ويأتي هذا الملتقى بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونيسكو" حيث يمثل المنتدى منصة

إقليمية دولية وفضاءا هاما للشباب في المنطقة العربية للتفاعل مع كبار المسئولين وصناع السياسات والمفكرين والمبدعين والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك لتبادل الخبرات والتحاور بشأن أجندة الشباب في الوطن العربي، وتطوير المبادرات والمشاريع التي تساهم في تطوير أوضاع الشباب والتمتع بحقوقهم، في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وقرار مجلس الأمن 2250 بشأن الشباب والسلم والأمن.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة عدد من المحاور أهمها تطوير قدرات الشباب على إنتاج وإستخدام المعرفة، والمشاركة الإيجابية للشباب لتطوير السياسات والإستراتيجية الشبابية، بالإضافة الي البرامج والخدمات الصديقة للشباب، مع سبل تعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.