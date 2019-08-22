رياضة | الهلال يتمسك بمدافعه ويغلق الباب أمام التعاون والاتفاق

أعلنت إدارة نادي الهلال، عن موقفها من العروض المقدمة لضم متعب المفرج، مدافع فريق "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ناديا التعاون والاتفاق، يسعيان إلى التعاقد مع المفرج، في الميركاتو الصيفي.

ورفض مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عرضي التعاون والاتفاق؛ لحاجة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لخدمات المفرج، بعد احتمالية رحيل الإسباني ألبرتو بوتيا، في حال ضم محور أجنبي.