رياضة | أبو قير يواجة إف سي مصر وسيراميكا في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو قير يواجة إف سي مصر وسيراميكا في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو قير للاسمدة، دخول معسكر مغلق اليوم الخميس، في توليب برج العرب، استعداداً لدوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الفريق السكندري مع فريق إف سي مصر غداً الجمعة، مواجهة ودية، كما سيلتقي مع سيراميكا يوم الأحد المقبل.