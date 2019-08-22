رياضة | منتخب السويس يتعاقد مع شيكا استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يتعاقد مع شيكا استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي منتخب السويس، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع اللاعب محمد شيكا لاعب فريق بتروجت.