رياضة | منتخب السويس يتعاقد مع شيكا استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب السويس يتعاقد مع شيكا استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح مجلس إدارة نادي منتخب السويس، في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني، بالحصول على توقيع اللاعب محمد شيكا لاعب فريق بتروجت.
وقام اللاعب بالتوقيع للفريق السويسي لمدة موسمين، في حضور علي جلال وكيل اللاعبين، وميدو هلال رئيس النادي وسيد فرج أمين صندوق النادي .
وشملت قائمة التعاقدات الجديد بالسويس كلاً من : محمد عاطف، ومحمود كوكو، وعبد الله شلبي وأسامة مرعي، وماهر العشري ، وأحمد أبو العلا، وأشرف أنور ومحمد الصغير ومحمود المنشاوي ومحمود قطب ومحمد ناجح،، ونور العريان، وخالد لطفي، وعصام عابدين، وأحمد فتحي.