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"فاشل توتنهام".. كيفين نكودو يصل بشكتاش التركي بقيمة 4.6 مليون جنيه إسترليني

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محمد عبد العزيز 0 تبليغ

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الخميس 22 أغسطس 2019

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كتب

محمد عبد العزيز

وصل لاعب خط وسط توتنهام جورج كيفن نكودو إلى اسطنبول لاستكمال انتقاله إلى بشكتاش بقيمة 4.6 مليون جنيه إسترليني.

انضم نكودو إلى توتنهام من مارسيليا مقابل 11 مليون جنيه إسترليني في عام 2016 ، لكنه فشل في إحداث تأثير في نادي شمال لندن.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أربع مباريات فقط لفريق موريسيو بوتشيتينو ، لم يشارك أي منها في الدوري الممتاز.

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جاء هدفه الوحيد في مباراة مجموعة ضد أبويل نيقوسيا في عام 2017 ، وتم إعطاؤه لبرنلي وموناكو ، ليصبح المجموع 11 مباراة.

على الرغم من مشاركته كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام أستون فيلا في وقت سابق من هذا الشهر ، فإن نكودو ليس جزءًا من خطط بوكيتينيو.

سوف تسلم بشكتاش للفرنسي عقدًا مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 29000 جنيه إسترليني أسبوعيًا ، بشرط اجتياز الفحص الطبي.

رمز التبديل يعني أن Spurs قد تكبدت خسارة كبيرة ، ومع ذلك فقد أدرجت بندًا يضمن حصولها على 50 في المائة من أي عملية بيع في المستقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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