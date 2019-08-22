"فاشل توتنهام".. كيفين نكودو يصل بشكتاش التركي بقيمة 4.6 مليون جنيه إسترليني

الخميس 22 أغسطس 2019

كتب محمد عبد العزيز

وصل لاعب خط وسط توتنهام جورج كيفن نكودو إلى اسطنبول لاستكمال انتقاله إلى بشكتاش بقيمة 4.6 مليون جنيه إسترليني.



انضم نكودو إلى توتنهام من مارسيليا مقابل 11 مليون جنيه إسترليني في عام 2016 ، لكنه فشل في إحداث تأثير في نادي شمال لندن.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أربع مباريات فقط لفريق موريسيو بوتشيتينو ، لم يشارك أي منها في الدوري الممتاز.

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جاء هدفه الوحيد في مباراة مجموعة دوري أبطال أوروبا ضد أبويل نيقوسيا في عام 2017 ، وتم إعطاؤه لبرنلي وموناكو ، ليصبح المجموع 11 مباراة.

على الرغم من مشاركته كبديل في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام أستون فيلا في وقت سابق من هذا الشهر ، فإن نكودو ليس جزءًا من خطط بوكيتينيو.

سوف تسلم بشكتاش للفرنسي عقدًا مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 29000 جنيه إسترليني أسبوعيًا ، بشرط اجتياز الفحص الطبي.

رمز التبديل يعني أن Spurs قد تكبدت خسارة كبيرة ، ومع ذلك فقد أدرجت بندًا يضمن حصولها على 50 في المائة من أي عملية بيع في المستقبل.