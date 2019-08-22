رياضة | كلوب يصدم ليفربول بشأن مستقبله ويعلن وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يصدم ليفربول بشأن مستقبله ويعلن وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني لليفربول يورجن كلوب،، اليوم الخميس، إنه يتمنى تولى مهمة تدريب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ.

وقال كلوب في تصريحات للصحيفة الألمانية "بيلد" : "بالترتيب الذي أود القيام به، أريد تدريب منتخب ألمانيا، ثم بايرن ميونخ، ثم العودة إلى دورتموند، ثم ليفربول مدى الحياة".

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وتابع: "أنا حقا ليس لدي فكرة عن كيفية سير مستقبلي، آمل الآن أن يستمر العامان أو الثلاثة أعوام المقبلة بنفس الطريقة، وبعد ذلك سأقرر.. كل شيء ممكن؛ ربما سأتوقف تمامًا".

وحول استعارة بايرن ميونخ لفيليب كوتينيو، لاعب البارسا قال المدرب قال كلوب: "إنه لاعب رائع وشخص رائع.. برشلونة أجبرنا على البيع بالمال، ولم نتمكن من قول لا".

يذكر ان كان هناك تقارير صحفية ربطت كلوب بتدريب بايرن ميونخ، لكن نيكو كوفاتش ظل مسيطرًا على مقعد المدير الفني للعملاق البافاري.