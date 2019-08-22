رياضة | ليس نيمار.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس نيمار.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو ريال مدريد، على صرف النظر عن التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع Le10Sport الفرنسي، فإن زيدان قد اختار بديل بوجبا للتعاقد معه في الانتقالات الحالية، وجاء اختياره مفاجئ للجميع بلاعب بايرن ليفركوزن، كاي هافيرتز والذي تألق مع الفريق الألماني.

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وسيواجه الميرنجي منافسة شرسة على اللاعب صاحب ال20 عام مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، والذين وضعوا هافيرتز ضمن قائمة اهتماماتهم في الميركاتو الحالي.

وظهر اللاعب الألماني بمستوى طيب مع فريقه في الموسم الحالي، إذ سجل 17 هدف خلال 34 مباراة خاضها بقميص ليفركوزن في الموسم الحالي، وهو ما لفت أنظار عدة أندية كبرى لضمه.