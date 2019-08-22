شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عيادات بيطرية و15 طبيبا في مهرجان الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف فرقا بيطرية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف. دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف فرقا بيطرية لتقديم الخدمات للمشاركين بمهرجان ولي العهد للهجن بميدان الطائف. وفي التفاصيل تتولى الفرق البيطرية إجراءات الكشف والعلاج للهجن المشاركة التي تراجع العيادة البيطرية بالميدان، وكذلك تقوم بتقديم التوعية والإرشاد. وقدمت الفرق الخدمات البيطرية للعديد من الهجن، فيما تستقبل العيادات المتنقلة الإبل في حالة الإصابات والطوارئ وتقديم الخدمات اللازمة وعمل الفحوصات والاستقصاء. كما بلغ عدد العيادات البيطرية المتنقلة المشاركة ٤ عيادات لمرافقة الهجن أثناء السباق والتدخل في حالات الطوارئ أو الإصابات، و١٥ طبيبا ومساعدا بيطريا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 عيادات بيطرية و15 طبيبا في مهرجان الهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.