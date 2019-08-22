شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حكام يحصلون على درجة C في المبارزة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)حصل حكام المبارزة تركي العنزي وخالد صدقة وتركي المطيري على درجة C في التحكيم، التي تمكنهم من إدارة مواجهات بطولات الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التي أجريت على هامش منافسات بطولة الجولة الآسيوية التي اختتمت أمس الأول في تايبيه. وشارك الحكام الـ3 في إدارة بعض مواجهات البطولة الآسيوية ضمن التطبيق العملي، إضافة إلى الاختبارات النظرية في قانون تحكيم لعبة المبارزة.
ويأتي ترشيح الحكام الـ3 من دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي للمبارزة برئاسة حاسن القرشي ومدير إدارة العمليات محمد بوعلي، لتطوير أداء الحكام السعوديين وإدارة المنافسات القارية والدولية.
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